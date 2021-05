Recticel revoit ses prévisions à la hausse

La tendance positive prise par le chiffre d'affaires au premier trimestre se poursuit. Comme les mesures corona sont levées dans de plus en plus de pays, la demande en matelas notamment repart à la hausse. Recticel fait cependant face à une pénurie de matières premières et à des prix plus élevés sur ces matières. Mais l'entreprise dit pouvoir répercuter cette hausse sur le client. Cette situation ne devrait pas se normaliser avant l'hiver, prévoit Recticel.

Cette bonne nouvelle intervient alors que l'entreprise belge est la cible d'une offre de reprise du groupe autrichien Greiner. Le conseil d'administration de Recticel n'a pas encore réagi officiellement à l'offre, mais selon certains journaux comme De Tijd et De Standaard, il n'est guère enthousiaste. Les petits actionnaires de Recticel auraient entre-temps déjà sollicité le cabinet de conseil. Deminor.