Automobile: les ventes européennes restent minées par la pandémie

Avec 862.226 voitures particulières vendues dans l'Union européenne, l'industrie automobile progresse de 219% par rapport au catastrophique mois d'avril 2020 et ses 271.000 ventes, entre mesures de confinement et fermetures des concessions.

Le groupe Volkswagen (Audi, Seat, Skoda) reste le premier groupe européen avec plus de 232.000 ventes mais une part de marché qui s'effrite, à 26,9%. Le nouveau groupe Stellantis (Peugeot-Citroën et Fiat-Chrysler) regagne des parts de marché, à 23,5% et 202.000 ventes.