Elia réitère ses prévisions financières pour 2021

En Allemagne, où il est actif via sa filiale 50Hertz, Elia estime même pouvoir atteindre un rendement compris entre 8 et 10%. La réalisation du programme d'investissement y est par contre "toujours sujette à certains risques externes".

En mer Baltique, la première section de câble du projet Ostwind 2 a été installée sur les fonds marins. Le câble sous-marin Ostwind 2 reliera les parcs éoliens Arcadis Ost 1 et Baltic Eagle, au réseau terrestre de 50Hertz. Les deux parcs éoliens, qui seront mis en service en 2023, auront une capacité de production conjointe d'environ 725 MW.

En Belgique, "des travaux de renforcement ont commencé sur la ligne à haute tension entre Zandhoven et Kinrooi, qui fait partie de l'épine dorsale du réseau électrique 380 kV. Cette ligne sera équipée d'un nouveau type de conducteur capable de transporter davantage d'électricité. Le renforcement devrait être terminé d'ici fin 2024. La ligne facilitera l'importation et l'exportation d'électricité entre la Belgique et les Pays-Bas, un élément capital pour la sécurité d'approvisionnement de la Belgique", explique le groupe qui a réintégré le Bel 20 en mars dernier.