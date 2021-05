La chaîne de supermarchés russe Mere veut s'implanter en Belgique cette année

Mere fait partie du groupe Torgservis qui a son siège en Sibérie. Elle affirme être l'une des plus grandes chaînes à bas prix de la grande distribution en Europe de l'Est. L'entreprise est également présente en Russie, en Bielorussie et au Kazakhstan sous la marque "Svetofor".

Elle a entamé son expansion au sein de l'Union européenne en 2018 avec, depuis, la Roumanie, la Pologne, la Lituanie et l'Allemagne comme points de chute. Mere compte plus de 2.500 supermarchés proposant des produits alimentaires et non-alimentaires, avec un accent mis sur des produits typiques d'Europe de l'Est.

Outre en Belgique où elle dispose déjà d'un siège renseigné à Ixelles, la marque prévoit de se déployer en France, en Espagne et au Royaume-Uni.