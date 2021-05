Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 réduit ses pertes en fin de matinée

Colruyt (51,04) et KBC (68,40) s'appréciaient également de 1,2 et 0,2 pc alors que les pertes étaient emmenées par arGEN-X (220,90) et Galapagos (60,78) avec des reculs de 3,9 et 1,8 pc, Solvay (110,50) et UCB (78,24) cédant 0,6 et 0,4 pc. AB InBev (61,28) et Ageas (52,38) valaient 0,2 et 0,5 pc de moins que mardi, Aperam (45,65) et Umicore (50,20) reculant de 0,8 et 0,4 pc tandis que Melexis (78,85) portait son recul à 2,5 pc. Proximus (17,20) cédait 0,1 pc et rejoignait Telenet (33,52) qui perdait 0,3 pc; Orange Belgium (19,48) et bpost (10,74) étant par ailleurs en hausse de 1,2 et 0,9 pc.

Recticel (14,70) bondissait de 4,4 pc sur des chiffres revus à la hausse alors que Bois Sauvage (372,00) reculait de 1,3 pc. Kinepolis (47,80) et Bekaert (36,82) abandonnaient 1 pc comme Euronav (7,62), Ontex (10,95) et Balta (2,52) perdant 1,6 pc chacune. Asit (0,32) chutait de 10 pc tandis que MDxHealth (1,10) et Celyad (4,70) perdaient 2,2 et 1,1 pc à l'inverse de Hyloris (14,20) qui gagnait 2,1 pc supplémentaires.

L'euro s'inscrivait à 1,2207 USD dans la matinée de mercredi, contre 1,2211 USD la veille vers 16H30. L'once d'or cédait 5,80 dollars à 1.862,45 dollars et le lingot se négociait autour de 49.050 euros, en recul de 140 euros.