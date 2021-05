La BCE alerte sur les risques de faillites d'entreprises après la pandémie

"Cela pourrait peser sur les États et les banques, qui ont soutenu les entreprises pendant la pandémie", ajoute-t-elle.

"Au fur à mesure que le soutien [public] est progressivement retiré, on ne peut pas exclure des taux d'insolvabilité considérablement plus élevés qu'avant la pandémie", a affirmé l'institution dans son rapport semestriel sur la stabilité financière.

Ce risque est d'autant plus fort dans les pays "disposant des plus larges secteurs de services", le domaine d'activité le plus touché par la crise sanitaire, a-t-elle précisé.