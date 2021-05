Coronavirus - La justice UE donne raison à Ryanair dans deux dossiers d'aides d'État à KLM et TAP (2)

Le Tribunal de l'UE estime que la Commission a insuffisamment motivé ses décisions d'autoriser les aides d'État en question, annoncées l'an dernier. Les compagnies ne vont rien devoir rembourser, cependant: pour éviter des conséquences économiques néfastes, l'annulation par le Tribunal est sans effet, dans l'attente d'une nouvelle décision de la Commission européenne.

Dans le cas de KLM, Ryanair contestait le feu vert de l'exécutif européen à un paquet d'aides néerlandais notifié à 3,4 milliards d'euros, comprenant une garantie d'État pour un prêt bancaire à KLM et un prêt d'État. Ce qui gêne ici, c'est que l'aide était octroyée à une filiale d'une société holding (le groupe Air France-KLM) dont une autre filiale, Air France, avait déjà elle aussi bénéficié d'aides d'État dans le cadre de la crise, de la part de la France. Il s'agit donc de prendre en compte la première aide d'État au moment d'évaluer la seconde et son impact potentiel sur la concurrence au sein du marché unique. La Commission n'a pas suffisamment exposé qu'elle a bien évalué les interactions entre les "sœurs" KLM et Air France ainsi que les possibilités d'impacts croisés des aides françaises et néerlandaises, juge en substance le Tribunal de l'UE. Or, la holding est bien impliquée dans l'octroi et l'administration des aides d'État des deux pays, à ses deux filiales.