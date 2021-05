Accord interprofessionnel 2021-2022 - Environ 250 manifestants à Bruxelles en marge des négociations interprofessionnelles

"La loi de 1996, qui a été réformée par le gouvernement Michel, ne permet plus d'avoir une véritable négociation salariale", relève Estelle Ceulemans, secrétaire générale FGTB Bruxelles. "On sait que des secteurs sont en grande difficulté avec la crise, mais d'autres ont été particulièrement performants. Il aurait fallu une véritable liberté de négociation et le gouvernement propose une norme de 0,4% d'augmentation sur 2 ans aux travailleurs et des chèques consommation".

"Aujourd'hui, le G10 se réunit pour voir les ouvertures du côté patronal pour avoir une véritable négociation sur d'autres aspects, qui sont essentiels pour nous, en particulier le salaire minimum qui n'a plus bougé depuis 2008 et qui a complètement décroché du salaire moyen ne permettant plus aux travailleurs de vivre décemment", ajoute Estelle Ceulemans. L'autre volet discuté concerne les prépensions. Les syndicats demandent la re?instauration des pre?pensions en cas de restructuration et pour des me?tiers pe?nibles afin notamment de pouvoir passer le relais aux plus jeunes.

Le rassemblement s'est terminé au rythme des percussions du groupe "Le rythme des fourmis".