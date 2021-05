Accord interprofessionnel 2021-2022 - Un préavis de grève déposé contre la proposition du gouvernement

Les deux plus grandes centrales des syndicats CSC et FGTB ont déposé un préavis de grève pour contester l'accord salarial conclu au sein du gouvernement fédéral. Elles veulent accentuer la pression sur le gouvernement et couvrir les travailleurs qui mèneront des actions pour une hausse des salaires. Publiée mercredi par De Tijd, l'information a été confirmée à l'agence Belga.