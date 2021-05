Bénéfice record pour Gimv

La société d'investissement Gimv a enregistré un bénéfice record au cours de son exercice décalé, qui s'est terminé fin mars, indique-t-elle jeudi. Son portefeuille d'investissements n'a également jamais été aussi important.

La crise sanitaire a surtout touché Gimv au cours de l'exercice 2019-2020. L'entreprise avait accusé une perte de 151 millions d'euros, en partie parce que la pandémie de coronavirus avait conduit à des dépréciations significatives. La reprise s'est cependant amorcée plus vite que prévu. Au cours de l'exercice 2020-2021, les entreprises dans lesquelles Gimv investit ont augmenté leur chiffre d'affaires et leur rentabilité, malgré une économie en berne. Avec la reprise boursière et les plus-values réalisées sur les sorties d'entreprises, Gimv a engrangé un bénéfice net de 205,7 millions d'euros, soit 7,9 euros par action.

Pour la quatrième année consécutive, Gimv a investi plus de 200 millions d'euros dans des entreprises. Le portefeuille d'investissements a grossi pour atteindre 1,23 milliard d'euros, soit un cinquième de plus qu'un auparavant. Il s'agit d'un record. Les investissements sont répartis dans 57 secteurs, dont le plus important est celui de la santé.

Gimv relève que la sortie de la crise sanitaire s'accompagne de problèmes d'approvisionnement, tels que la pénurie mondiale de puces, et de pressions sur la disponibilité des matières premières, qui entraînent une hausse des prix. "Dans certaines de nos entreprises, ces problèmes ont déjà mené à des interruptions forcées de la production et de livraison mais pour l'instant, l'impact semble se limiter à un report temporaire et à aucune perte de chiffre d'affaires", commente la société.