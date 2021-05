Janssen Pharmaceutica élu pour la cinquième fois employeur le plus attractif (Randstad)

Le coronavirus a eu peu, voire pas du tout, d'influence sur l'attractivité des entreprises, a reconnu Randstad alors que le prestataire de services RH craignait tout l'inverse l'année dernière. Tant l'attractivité globale que les scores d'attractivité pour les différents critères (salaire, sécurité d'emploi, ambiance de travail) ont légèrement progressé. La principale explication à ce phénomène est sans doute le fait que le coronavirus n'a pas entraîné de récession économique jusqu'ici, selon Randstad. "L'impact sur le chômage est resté très limité à ce jour. De même, les motifs qui nous poussent à choisir tel ou tel employeur n'ont pas changé. Le critère "salaire & avantages" continue à dominer en maître", peut-on également lire dans le communiqué.

Pour la cinquième fois, Janssen Pharmaceutica décroche donc le titre d'employeur le plus attractif, devant les deux nouveaux venus Seris et Nike. Bayer et DPG Media complètent le top 5. Janssen Pharmaceutica consolide sa victoire en l'emportant sur six fronts différents: santé financière, sécurité d'emploi, perspectives de carrière, contenu de la fonction, salaire & avantages et environnement de travail covid-safe. AG Insurance se révèle l'employeur le plus attractif en termes de télétravail et d'équilibre travail/vie privée. Nike est pour sa part l'employeur le plus attractif auprès des jeunes (-30 ans). Parmi les répondants francophones, c'est Seris qui décroche la palme de l'employeur le plus attractif, détrônant étrangement la RTBF.

Le classement des secteurs ne subit pas non plus de grands changements à la suite du coronavirus. Le secteur aéronautique, qui a pourtant fortement souffert de la pandémie, occupe la deuxième place en termes d'attractivité globale, juste derrière le secteur pharmaceutique.