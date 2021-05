USA: les inscriptions au chômage au plus bas depuis le début de la pandémie

Les créations d'emploi ont été très décevantes en avril, avec 266.000 seulement, bien loin du million attendu. Et le taux de chômage est même reparti en petite hausse pour la première fois en un an (6,1%).

Les républicains pointent du doigt les aides plus généreuses pour les chômeurs face au nombre d'emplois détruits avec la pandémie, et qui désormais encouragent, selon eux, les chômeurs à rester chez eux plutôt que de chercher un emploi.

Beaucoup d'employeurs peinent en effet à recruter, notamment aux postes les moins qualifiés, et donc les moins bien payés.

Et 21 des 27 gouverneurs d'États républicains ont prévu de réduire, voire même de supprimer ces aides supplémentaires, pour ne verser, de nouveau, que les allocations habituelles, pendant la durée habituelle, c'est-à-dire trois à six mois tout au plus. Quelque 2,5 millions de personnes, qui ont épuisé leurs droits ou sont des travailleurs indépendants, ne toucheront alors plus aucune allocation, selon les calculs des analystes d'Oxford Economics.

Le président Joe Biden a, lui, récemment réaffirmé la nécessité de maintenir ces aides, tout en mettant en garde ceux qui profiteraient de la générosité des pouvoirs publics.