Coronavirus - À Liège, environ 250 opérateurs culturels veulent être entendus

Ce groupement s'est constitué il y a un an, au départ de quelques structures liégeoises, afin de lancer un appel à la solidarité et à la considération face au manque de soutien des pouvoirs locaux à la suite de la mise à l'arrêt des activités en raison de la pandémie de Covid-19. Pas moins de 1.400 signataires y avaient répondu et ce sont aujourd'hui environ 250 opérateurs et acteurs du tissu culturel et associatif liégeois qui souhaitent faire entendre leur voix à travers ce groupement. Un an plus tard, Solidarité Culture Liège dresse les mêmes constats d'abandon envers ce secteur "à l'agonie".

"Nous avons besoin d'un soutien financier, besoin d'une aide à la réouverture sachant qu'il y aura des pertes financières avec des jauges qui ne pourront être complètes, besoin d'accéder à l'espace public en guise d'alternative aux espaces clos et besoin de protocoles clairs pour l'accueil du public", précise Julien Legros.