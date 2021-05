Bourse de Bruxelles - Les marchés au rebond après les prises de bénéfices de la veille

Melexis (81,15) était en tête avec un regain de 1,82 pc devant Sofina (324,60) et UCB (78,76) qui progressaient de 1,50 et 1,63 pc, Aedifica (103,80) et WDP (30,52) de 1,37 et 1,40 pc, GBL (90,74) et AB InBev (61,66) de 1,25 et 1,41 pc.