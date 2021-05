Nouveau conseil d'administration chez Mithra, avec Fornieri et sans Stéphenne

C'est Ajit Shetty qui occupera la présidence du conseil d'administration en juin prochain, succédant à Patricia van Dijck qui restera administratrice indépendante. Quatre autres administratrices ont été nommées: Liesbeth Weynants, An Cloet, Amel Tounsi et Valérie Gordenne.

"L'assemblée générale a également approuvé la nomination du mandat de M. Erik Van Den Eynden (CEO de Straco) en tant qu'administrateur indépendant suite à sa cooptation en novembre dernier, et a renouvelé les mandats de M. Gaëtan Servais (CEO de Noshaq) en tant qu'administrateur non-exécutif, de M. François Fornieri (co-fondateur de Mithra) en tant qu'administrateur non-exécutif et de M. Jean-Michel Foidart (co-fondateur de Mithra et secrétaire perpétuel de l'Académie royale de Médecine) en tant qu'administrateur exécutif", précise Mithra dans un communiqué.