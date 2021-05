Les syndicats ont rencontré les ministres bruxellois pour discuter du sort du Non marchand

Au cabinet du ministre-président du gouvernement bruxellois Rudi Vervoort, les délégués syndicaux ont eu la surprise à 12h15 de pouvoir s'entretenir pendant une heure avec l'ensemble des ministres de la Région qui venaient de se réunir en conseil, à l'exception de la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt, qui n'est pas restée, et du secrétaire d'Etat Pascal Smet, en charge de compétences qui ne sont pas liées au Non marchand et qui s'est excusé. Ils ont quand même réalisé par la suite une tournée des cabinets ministériels jusqu'à 15h00 et ont pu rencontrer des représentants des cabinets du ministre de la Santé Alain Maron et de la secrétaire d'Etat Barbara Trachte.

"Je pense que cela valait la peine d'aller voir les représentants politiques pour faire pression et expliquer nos revendications", estime Yves Dupuis, secrétaire permanent au Setca Non marchand. "On demande la gratuité des transports à la Stib et 100 millions annuel pour le Non marchand. (...) Les discussions sur les mesures salariales seront reportées à fin septembre pour être budgétées. Fin juin, à la fin des sessions parlementaires, on attend une réponse positive, qui devrait être actée avant le 21 juillet. Les ministres ont en effet donné leur accord de principe, pour leur part, pour les trois semaines de congés d'affilée, pour les six jours de congé supplémentaires et pour avoir les horaires un mois à l'avance, mais on n'a pas encore vu les fédérations d'employeurs sur ces points".