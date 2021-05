Royaume-Uni: les ventes au détail s'envolent en avril avec la réouverture des magasins

Les ventes dans les magasins non alimentaires, qui pour beaucoup avaient dû fermer leurs portes pendant le confinement strict qui a eu lieu dans le pays entre fin décembre et le 12 avril, ont tiré la progression, avec notamment une flambée de 69% dans l'habillement, secteur qui avait particulièrement souffert de la pandémie et qui enregistre ainsi un effet de rattrapage.