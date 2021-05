Coronavirus - Le SNI demande aux bourgmestres de faire "leur maximum" pour la survie des forains

L'espace disponible semble également être un problème. Le secteur horeca s'est en effet vu accorder un espace supplémentaire sur la voie publique pour les terrasses dans de nombreuses communes. "Nous demandons aux villes et aux communes de faire rapidement la clarté sur le nombre de m² dont pourra disposer chaque exploitant et d'être très flexibles avec les forains. Leur chiffre d'affaires a non seulement fondu comme neige au soleil, mais il faut aussi tenir compte du fait qu'ils ne peuvent tirer leur chiffre d'affaires que d'environ huit mois de travail par an. Faites le maximum pour qu'ils survivent", ajoute le SNI.