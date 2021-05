Zone euro: la croissance du secteur privé au plus haut depuis plus de trois ans en mai

"Les indicateurs de prix ont encore augmenté, atteignant des sommets historiques dans l'industrie manufacturière car la demande a continué à dépasser l'offre pour de nombreux biens et services", a expliqué le cabinet d'études.

"Les mesures de restrictions liées au virus ont été allégées en mai au plus bas niveau depuis octobre, facilitant une amélioration particulièrement marquée de l'activité dans le secteur des services tandis que l'expansion des activités reste proche de ses records", a commenté Chris Williamson, économiste en chef de Markit.

"La croissance aurait même été encore plus forte sans des retards record dans les chaînes d'approvisionnement et des difficultés à redémarrer des usines suffisamment vite pour répondre à la demande", a-t-il ajouté. "Ce déséquilibre entre l'offre et la demande a augmenté la pression sur les prix", selon lui.