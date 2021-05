Plus de 10.000 employés d'Audi au chômage temporaire en raison de la pénurie de puces

En raison de la forte demande en puces électroniques pour, entre-autres, les ordinateurs portables et les smartphones destinés aux travailleurs à domicile, ainsi que les ordinateurs destinés aux jeux vidéos, les fabricants ont du mal à répondre à la demande de l'industrie automobile. La demande pour ce secteur est en nette augmentation, car les voitures embarquent de plus en plus de technologies. Les véhicules électriques, par exemple, ont besoin d'un nombre de puces plus important.