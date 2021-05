Tesla envisage la construction d'une usine en Russie

Actuellement, peu de Tesla sont vendues en Russie. Elon Musk s'est exprimé en vidéoconférence lors de l'événement, à l'invitation du porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Elon Musk a également parlé positivement de l'histoire de la conquête spatiale en Russie. Il a en outre appelé à plus de dialogue entre Washington et Moscou. "Il y a beaucoup de talents et d'énergie en Russie. Je pense qu'il devrait y avoir plus de dialogue et de communication entre la Russie et les États-Unis", a déclaré Musk.