Le déploiement de la fibre optique ultrarapide a commencé à Mons

La ville de Mons sera progressivement équipée de la fibre optique et un grand nombre de foyers et d'entreprises auront accès au réseau de communication fixe du futur. Proximus a annoncé vendredi à Ghlin (Mons) son ambition de couvrir plus de 50.000 clients dans la région montoise.

Mons est la quatrième ville wallonne, après Namur, Charleroi et Liège, à être concernée dans les travaux de raccordement à la fibre optique, technologie qui doit permettre une connexion internet ultra-rapide et stable. Le déploiement à Mons a déjà commencé en centre-ville et il devrait être terminé pour la fin de l'année à Mons-centre et à Jemappes. "L'installation de la fibre optique est en cours dans 18 villes en Belgique et plus de 533.000 foyers et entreprises sont déjà connectables au réseau fibre", a indiqué Renaud Tilmans, Chief Customer Operations Officer chez Proximus. La fibre est en effet actuellement connectée aux "armoires de rue" de Proximus. "Le prochain défi consiste à poser la fibre sur les derniers mètres jusqu'à l'intérieur des maisons et des entreprises. L'objectif final est de couvrir en fibre plus de 50.000 foyers et entreprises à Mons en 2028." La connexion via la fibre optique ne doit, selon Proximus, avoir aucun impact sur la facture des utilisateurs.

Les travaux d'installation de la fibre, dont l'implantation peut se faire en aérien ou en sous-terrain, selon les endroits, sont en cours dans le centre historique de Mons depuis quelques semaines. "Nous avons par ailleurs commencé l'installation de la fibre dans les zonings industriels. Elle est disponible dans le parc Initialis, le zoning de la Poire d'Or ainsi que dans les zonings de Frameries. Cent septante-cinq entreprises y sont ainsi déjà connectées", a indiqué Proximus, en précisant que plus de 10.000 foyers et entreprises du centre-ville de Mons et de Jemappes devraient avoir accès à la fibre à la fin 2021.

En 2022, le déploiement se poursuivra en dehors du centre de Mons et de Jemappes, ainsi qu'à Cuesmes et à Nimy. Plus de 30.000 foyers et entreprises devraient alors être connectables à la fibre optique. Le déploiement se poursuivra de 2023 à 2028 dans la région montoise et le Borinage. Les nouvelles constructions de plus de 10 habitations seront automatiquement connectées à la fibre.