Coronavirus - Pour la première fois, plus de 50% des paiements par carte sans contact le mois passé

Il s'agit sans aucun doute d'une conséquence de la crise sanitaire, le paiement par carte, surtout sans contact, et par smartphone étant plus hygiénique que l'argent liquide. "Les Belges ont adapté en conséquence leur comportement en matière de paiement et semblent conserver cette nouvelle habitude numérique", commente Febelfin dans son "coronamonitor" publié vendredi.

Le nombre de paiements effectués par carte dans les magasins est resté stable tandis que les retraits aux guichets automatiques ont chuté d'un tiers par rapport à la période avant la crise sanitaire.