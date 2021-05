Nouveau président pour la fédération des gestionnaires de réseaux d'énergie

Fernand Grifnée est le CEO d'Ores, premier gestionnaire wallon de réseaux de distribution, depuis 2013.

Pour le nouveau président de Synergrid, les gestionnaires de réseaux ont un rôle crucial à jouer dans la transition écologique. "La collaboration entre tous les gestionnaires de réseau, avec leurs compétences respectives, est fondamentale pour la réalisation de cette transition. C'est un enjeu de société crucial", commente-t-il dans un communiqué. Et à ses yeux, Synergrid "est le lieu de concertation par excellence où nous pouvons débattre et dessiner ensemble les évolutions de notre secteur et du marché au niveau systémique, technique, régulatoire et social".