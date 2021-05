La Creg met le consommateur en garde par rapport aux contrats à prix dynamique (2)

De nouveaux types de contrats sont apparus récemment sur le marché de l'électricité pour les ménages et PME: les contrats à prix dynamique. Avec ces contrats, pour l'heure uniquement proposés en Flandre et aux consommateurs disposant d'un compteur électrique numérique, le prix de l'énergie varie tout au long du jour/de la nuit en fonction des prix sur la bourse belge de l'électricité. "En fonction de l'offre et de la demande sur les marchés day ahead ou intraday, le prix payé par le consommateur varie à la hausse ou à la baisse au courant du jour/de la nuit et de l'heure de prélèvement", explique la Creg.

Les consommateurs utilisent en effet davantage d'électricité le matin et le soir, ce qui se traduit par une forte hausse de la demande durant quelques heures, laquelle entraine une augmentation des prix sur les marchés, en particulier les jours de semaine. Les périodes de forte demande d'électricité se situent entre 6 et 11h00 et entre 17 et 22h00 les jours de semaine. À l'inverse, pour les consommateurs disposant d'un contrat à prix dynamique, la période la plus intéressante financièrement pour prélever sur le réseau se situe entre minuit et 6h00 du matin, voire entre 13h00 et 17h00.

"Les contrats à prix dynamiques peuvent (uniquement) s'avérer intéressants lorsqu'un ménage/PME ne disposant pas de panneau photovoltaïque, a des appareils très énergivores, comme une pompe à chaleur, un chauffe-eau, une borne de rechargement pour voiture électrique... et lorsque les ménages/PME sont en mesure de les programmer pour qu'ils prélèvent leur électricité aux heures où les prix sont bas. Cela nécessite donc une adaptation du comportement de consommation, auquel il convient d'être très attentif, au risque de faire face à une hausse non-négligeable de la facture d'électricité", conclut la Creg. "Pour les ménages qui ne disposent pas de tels équipements, il ne sera, la plupart du temps, pas financièrement intéressant d'opter pour un contrat à prix dynamique. En effet, la consommation d'électricité des activités courantes (cuisine, éclairage?) ne peut pas aisément être différée dans le temps."

La ministre fédérale de l'Énergie, Tinne Van der Straeten, considère aussi que les contrats dynamiques sont "un élément important de la transition énergétique" et "offrent de nombreuses possibilités aux consommateurs dynamiques".

Mais, à l'instar de la Creg, la ministre Groen souligne les risques que ce type de contrat peut comporter, en entraînant le cas échéant de mauvaises surprises sur la facture. "Il est essentiel que les consommateurs en soient informés de manière claire et transparente. La transition énergétique implique de nombreux développements nouveaux; la confiance des consommateurs et du marché est donc cruciale", juge Mme Van der Straeten, qui se dit favorable à une concertation constructive avec le secteur pour suivre ces évolutions.