Luminus dresse un bilan positif des mesures compensatoires aux projets éoliens

En Hesbaye, du côté de Villers-le-Bouillet et de Héron en province de Liège, une cinquantaine d'hectares de parcelles agricoles sont ainsi vouées à aider cette biodiversité, avec pour résultat un retour de la faune. D'une manière générale, les résultats des visites sur site sont très satisfaisants pour Luminus. L'entreprise se félicite de la rapidité de la réponse de la faune et constate une attractivité des espaces aménagés.

"Une étude d'incidence est menée sur base du protocole et des recommandations actuelles du DNF, le Département Nature et Forêts, avant chaque projet. Cela nous permet de travailler afin d'éviter, de réduire ou de compenser l'impact qu'aura l'installation d'éoliennes", explique Xavier Leblanc, Wind Business Director chez Luminus. "Dans le cadre des mesures compensatoires, des bandes de hautes herbes et des couverts nourriciers ont été aménagés afin de répondre aux besoins des oiseaux des champs. Cela permet de donner vie à un écosystème."