Bourse de Bruxelles - Début de semaine en légère hausse pour le BEL 20

Galapagos (60,43) et Solvay (110,25) valaient également 0,5 pc de plus que vendredi, UCB (78,18) cédant par contre une fraction. AB InBev (62,22), Ageas (52,64), KBC (67,40), GBL (91,46) et Sofina (328,20) cédaient de même 0,1 pc chacune, cet écart se retrouvant à la hausse chez Colruyt (50,46) et Elia (92,35). Proximus (17,02) gagnait 0,3 pc tandis que Telenet (32,78) cédait 0,3 pc, Orange Belgium (19,46) et Bpost (10,85) s'appréciant par ailleurs de 0,5 et 0,9 pc. Aperam (45,34) et Umicore (50,40) valaient 0,7 et 0,6 pc de plus que vendredi, Aedifica (104,80) gagnant 0,8 pc.

Hors indice, MDxHealth (1,26) poursuivait sa progression avec un bond de 7,6 pc, Acacia Pharma (2,42) et Sequana Medical (8,98) gagnant 3,8 et 2 pc. Engie (12,57) reculait de 4,4 pc mais ne cédait que 0,3 pc si on tenait compte de son détachement de coupon. Bekaert (39,40) et Balta (2,60) étaient positives de 1,6 et 3,2 pc, Barco (21,82) et Jensen (27,90) progressant de 1,1 et 2,2 pc tandis que Ontex (10,94) perdait 1,3 pc.

L'euro s'inscrivait à 1,2199 USD dans la matinée de lundi, contre 1,2178 vendredi dernier vers 16H30. L'once d'or gagnait 4,00 dollars à 1.877,75 dollars et le lingot se négociait autour de 49.485 euros, en progrès de 20 euros.