Nasser al-Khelaïfi met les choses au clair concernant Kylian Mbappé: «Il va rester au PSG à 100%»

Même s’il tarde toujours à prolonger son contrat dans la capitale française, Kylian Mbappé devrait bel et bien rester la saison prochaine selon le président du PSG.

Kylian Mbappé sera-t-il toujours un joueur du PSG la saison prochaine ? Pisté par le Real Madrid, le Français tarde à prolonger alors que son contrat à Paris arrivera à expiration le 30 juin 2022. Autrement dit, s’il ne souhaite pas prolonger, le Français pourrait quitter le club gratuitement la saison prochaine. Une situation impensable, qui ne semble pourtant pas effrayer Nasser al-Khelaïfi, le président du club parisien.

« Je dis toujours que Kylian est un joueur du PSG, qu’il va rester au PSG à 100 %. S’il ne prolonge pas ? Ne vous inquiétez pas, laissez-nous travailler. Il est parisien, il est français, il adore Paris, il n’y a pas de problème. Notre projet est ambitieux. On va parler avec Leonardo, avec l’entraîneur, on sait déjà ce qu’on doit faire, on a commencé à travailler », a déclaré Al-Khelaïfi, malgré les déclarations ambigues de Kylian Mbappé ce dimanche, après le sacre de Lille en Ligue 1 aux dépens du PSG. « Ce que je veux, c’est gagner, sentir que je peux gagner, dans un projet qui est solide autour de moi. Le projet sportif est primordial », avait expliqué le Français, élu meilleur joueur de la Ligue 1.