La chronique d’Emiliano Bonfigli: «Les hommes de l’ombre»

Chaque saison, nos Diables brillent dans les championnats étrangers. Et certains ont été décisifs dans les trophées remportés par leur club. Romelu Lukaku à l’Inter, KDB à Manchester City… Voilà assurément nos deux joueurs les plus impressionnants cette année.

Sur la troisième place de cet officieux podium, j’y placerais sans hésitation Yannick Carrasco. À côté de nos superstars de Diables, Carrasco ne fait pas autant les gros titres des journaux. Pourtant, le Colchonero est sans contestation possible l’un des grands artisans du titre de champion d’Espagne de l’Atletico Madrid. Avec 6 buts et 10 passes décisives cette saison en Liga, Carrasco s’est révélé déterminant de bout en bout de la compétition, et surtout dans le sprint final.

Ce week-end, le quotidien espagnol Marca résumait en ces quelques mots le 11e titre de l’histoire de l’Atleti : « Souffrir, y croire, gagner ». À y réfléchir, cette devise sied à merveille à Carrasco. Après son passage en Chine, les interrogations étaient nombreuses quant à son retour au plus haut niveau. Le travail en silence et la souffrance font finalement la différence. À l’Euro, cet homme de l’ombre pourrait prendre davantage la lumière, d’autant que sur son flanc, la forme d’Eden Hazard devrait lui accorder davantage d’espaces.

Et si Carrasco était le Diable de l’été, celui que l’on n’attendait pas ? Du titre de l’Atletico Madrid à celui de Lille, en France, il y a quelques similitudes… Une vie dans l’ombre des clubs les plus prestigieux du pays, une véritable philosophie de jeu incarnée par des hommes forts comme Simeone et Galtier, des joueurs revanchards (Suarez à l’Atleti, Yilmaz à Lille), et un homme de l’ombre qui fait le job. À Lille, celui-ci porte le nom de Jonathan David. Transféré pour 27 millions d’euros, l’ancien gantois a mis beaucoup de temps à convaincre et retrouver ses fulgurances. Mais comme Carrasco, il était époustouflant dans le sprint final, et ses 13 buts et 3 passes décisives pèsent définitivement dans le titre du Losc. À côté des stars de Ligue 1, Jonathan David a travaillé dans l’ombre. Comme Carrasco, il récolte ce qu’il a semé.