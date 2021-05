Remco Evenepoel: «Je n’ai jamais dit que je quitterais la course» (vidéo)

Distancé à plus de 24 minutes d’Egan Bernal ce lundi, Remco Evenepoel ne pointe plus qu’à la 19e place du classement général.

Remco Evenepoel a connu une journée très compliquée ce lundi, en terminant la 16e étape à plus de 24 minutes d’Egan Bernal, après avoir été décramponné dès l’entame de l’ascension finale. Alors que Patrick Lefevere, le patron de Deceuninck – Quick Step, annonçait il y a deux jours à peine que le jeune belge quitterait probablement la course ce lundi soir s’il perdait trop de temps, celui-ci ne semble pas du même avis.

« La journée a été mauvaise. Finalement, deux mois d’entraînement n’étaient pas suffisants pour être prêt à 100 % pour ce Giro », a débuté Remco Evenepoel. « La journée de repos de ce mardi va faire du bien et ensuite on se battra durant la dernière semaine. Je n’ai jamais dit que je quitterais la course. Tant que je me sens capable d’aller au bout, pourquoi n’irai-je pas jusqu’à Milan ? »

« Je n’avais pas d’attente pour moi-même », a précisé Evenepoel à chaud après la course. « C’est toujours vous (la presse, ndlr.) qui étiez en train de rêver. Nous savions que cela allait arriver. Ce n’est pas une honte. Je me suis seulement entraîné pendant deux mois. Je ne pense pas que quelqu’un qui s’entraîne pendant deux mois peut s’attendre à être au top pendant trois semaines. »

« Mon corps n’est pas prêt. J’ai besoin de plus de temps pour m’habituer à ce temps, à toutes ces courses. Je ne suis pas encore en état pour courir trois semaines au plus haut niveau », a ajouté Evenepoel. « Je me sens de moins en moins bien chaque jour et aujourd’hui, c’est le jour où cela devait arriver. Nous savions que cela pouvait arriver même si on ne l’espérait pas. Le tempo était trop élevé lors de l’ascension. L’équipe a continué à me soutenir, ce qui est toujours agréable. Cela fait partie du processus. Rester calme, tout analyser, apprendre pour l’année prochaine, et tirer le meilleur parti de la dernière semaine. »