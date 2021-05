Rencontre entre la direction du Standard et la Famille des Rouches: voici tout ce qui s’est dit

Bruno Venanzi n’a pas fait qu’annoncer la non-reconduction du contrat de Michel Preud’homme samedi après-midi lors d’une rencontre entre la direction du Standard, également représentée par Alexandre Grosjean, Benjamin Nicaise, Pierre Locht, Reginal Goreux et Maxime Filot, et la Famille des Rouches.

Sur le plan financier, le président du Standard a rappelé qu’il souhaitait trouver un investisseur et que des négociations étaient en cours qui, si elles ne se finalisaient pas, l’inciteraient à injecter personnellement l’argent nécessaire pour augmenter le capital du club. Ce qui, a-t-il dit, est indispensable pour pallier les effets désastreux de la situation sanitaire (perte de 8 à 10 millions) et de quelques transferts ratés (Avenatti, Oulare…). Après avoir expliqué le fonctionnement de l’Immobilière qui a racheté le stade, Bruno Venanzi a aussi réitéré sa volonté de s’appuyer sur l’école des jeunes, dans laquelle 5 millions sont investis annuellement depuis quatre ans déjà, ce qui permet de mettre de nombreux jeunes sous contrat et de les conserver.

Sur le plan sportif, le président du Standard a expliqué que l’objectif pour la saison prochaine serait de se battre pour une place en Playoffs 1 (avec comme cette année quatre équipes seulement qualifiées), là où Mbaye Leye en appelle à « une bonne communication » pour ne pas vendre trop de rêve aux supporters. Il faudra donc accorder les violons. Venanzi a aussi évoqué « la volonté de mettre sur pied une équipe équilibrée composée de très bons jeunes du centre de formation et de joueurs d’expérience et de caractère susceptibles de les guider », en précisant que les ventes de certains éléments, y compris parmi les jeunes (Mickey Balikwisha sans doute), seraient nécessaires.