Retour à l’entraînement pour le Standard: première séance le lundi 21 juin

Reconstruction. Jamais ce terme n’avait été autant utilisé, à Sclessin, qu’au cours de ces dernières semaines. « À un moment donné, il faut casser pour pouvoir reconstruire », a encore répété Mbaye Leye, samedi dans la foulée de la défaite concédée face à Ostende. « C’est le moment de poser de vrais choix, sans avoir peur de les faire, si le Standard veut retrouver son niveau… » Casser, c’est très clairement se séparer, ou d’essayer de se séparer, de joueurs qui n’ont pensé qu’à eux et à un transfert, et de ceux qui depuis la finale de Coupe de Belgique perdue contre Genk ont débranché la prise. C’est donc plus que jamais sur la mentalité que le club liégeois mettra l’accent lors des prochaines semaines de mercato, pour combler un manque de caractère qui s’est fait cruellement ressentir tout au long de la saison et s’est avéré terriblement préjudiciable.

En attendant, les joueurs liégeois sont aujourd’hui en congé pour trois semaines et demie. Ils devront être rentrés en Belgique le 16 juin, pour pouvoir se soumettre le lendemain, et de manière individuelle, aux tests Covid. Puis, les 18 et 19 juin, ils se soumettront aux traditionnels tests physiques individuels, alors que le premier entraînement sur terrain sera dispensé le lundi 21 juin. Ce qui signifie que la campagne de préparation s’étalera sur quatre semaines et demie, puisque la reprise du championnat est prévue le week-end des 24 et 25 juillet, soit deux semaines de préparation de moins qu’à l’ordinaire, sachant que plusieurs internationaux seront encore sous la brèche au début du mois de juin, avec des matches amicaux qui pourraient concerner Cimirot (Bosnie), Fai (Cameroun), Laifis (Chypre), Amallah (Maroc), Tapsoba (Burkina Faso) et Muleka (RD Congo).

Contre Rochefort

Signalons enfin que le Standard a renoncé à l’organisation d’un stage en extérieur pour privilégier celle d’un stage d’une semaine à l’Académie, fin juin ou début juillet. Enfin, un premier match amical est programmé le 26 juin à l’Académie face à Rochefort, sous la forme de quatre mi-temps de 30 minutes, formule de plus en plus prisée manifestement.