D1A: sans doute 3 relégués la saison prochaine

La saison 2020-2021 à peine terminé, la suivante s’annonce déjà puisque le calendrier en sera révélé dès le 8 juin ! Et le premier match aura lieu le vendredi 23 juillet. Soit 12 petits jours après la finale de l’Euro…

Reste à savoir quel sera l’exact format de ce championnat de D1A 2021-2022. On jouera toujours à 18 mais il devrait y avoir 3 descendants, pour retrouver une élite à 16 clubs dès l’exercice 2022-2023. C’est ce qui est prévu dans les textes actuels mais les « petits clubs » s’inquiètent et aimeraient gagner un an, pour jouer donc à 18 jusqu’en juin 2023. Ce qui n’enchante pas les « grands » mais un donnant-donnant est évoqué, avec une contrepartie permettant l’intégration de 7 ou 8 équipes de U23 en D1B.

Le problème est que les avis sont tellement divisés que la majorité des deux tiers ne sera sans doute pas davantage atteinte lors de l’AG de la Pro League prévue ce mardi qu’elle ne l’avait été le 16 mars dernier. Et sans accord, il n’y aurait pas de changement possible, ce qui entraînerait bel et bien la relégation de trois clubs au terme de la saison prochaine.

Parmi les autres sujets de discussion, il sera bien sûr question du dérapage de Noa Lang lors de la célébration du titre, et du communiqué un peu mou du Club…