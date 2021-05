Paul Onuachu, Footballeur pro de l’année: «Ce prix signifie énormément pour moi»

Élu Footballeur pro de l’année par ses pairs lundi lors du gala de la Pro League à Bruxelles, Paul Onuachu, meilleur buteur de la saison avec 33 buts, a été récompensé pour sa magnifique saison avec le Racing Genk avec qui il a remporté la Coupe de Belgique, terminé 2e du championnat derrière Bruges.

« Ce prix signifie énormément pour moi car le championnat belge est une compétition très difficile », a réagi le Nigérian au micro d’Eleven Sports. « J’ai eu un peu de mal lors de mon arrivée ici. En début de saison, je me suis dit que je devais plus me pousser et donner davantage. Je suis fier de moi et de mon équipe et je suis heureux d’avoir le soutien de ma compagne qui est toujours derrière moi. »

Auteur de 33 buts cette saison, le Nigérian est devenu le premier joueur depuis Wesley Sonck lors de la saison 2001-2002 à dépasser la barre des 30 buts sur une saison. « Je ne m’étais pas fixé d’objectif. J’essaie de marquer un but à chaque match et si j’en mets un deuxième, c’est un bonus. Je voulais simplement travailler plus cette saison et je suis heureux d’être récompensé par ce prix. »

Âgé de 26 ans, Onuachu va attirer les convoitises cet été et le club limbourgeois risque d’avoir beaucoup de mal à le garder. « Arsenal est le club de mes rêves. C’est le club que je supporte, que j’aime regarder et dont j’aime le style de jeu. Cependant, je suis toujours en Belgique et je suis toujours un joueur de Genk », a-t-il conclu.