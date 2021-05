Recticel trouve l'offre de Greiner trop basse (2)

"Après une analyse approfondie du dossier, le Conseil d'administration de Recticel SA/NV estime que l'OPA non sollicitée de Greiner AG sur Recticel pour un montant de 13,50 euros par action ne tient pas compte de la position et des intérêts légitimes de toutes les parties prenantes, et sous-évalue considérablement la société", déclare Recticel.

La réunion de lundi entre Recticel et Greiner "n'a fait que confirmer cette opinion" a indiqué le groupe belge.