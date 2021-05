Le Département Arbitrage prend position sur l’exclusion de Miazga lors du match décisif d’Anderlecht à l’Antwerp (vidéo)

Le match de Playoffs 1 entre l’Antwerp et Anderlecht s’est peut-être joué sur une phase : à la 13e minute, M. Boucaut sifflait une faute de Miazga sur Lamkel Zé et excluait le défenseur des Mauves. Ce tournant a clairement orienté les débats, les visiteurs étant contraints d’évoluer en infériorité numérique pendant plus de 75 minutes. Et ils ont finalement craqué, ce qui envoie le Sporting dans les tours préliminaires de la nouvelle Conference League alors que le Great Old, victorieux 1-0 dans ce match décisif, disputera les barrages de l’Europa League.

M. Boucaut a-t-il pris la bonne décision ? Cette interrogation alimente les discussions de comptoirs. Et au RSCA, on est dubitatif… Mais pas du côté du Département Arbitrage : « Le joueur d’Anderlecht court à côté de Didier Lamkel Zé, lui tire le maillot et fait chuter l’attaquant de l’Antwerp. L’arbitre décide d’adresser un carton rouge direct à Matt Miazga pour avoir privé le joueur anversois, qui pouvait filer seul au but, d’une occasion franche de but. Le Professional Refereeing Department appuie la décision de l’arbitre ».