Juventus: la mise au point de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo n’a sans doute pas vécu la meilleure saison de sa carrière. Avec la Juventus, le Portugais a été contraint de s’incliner devant l’Inter en Serie A, mais s’il a remporté la Coupe d’Italie cette année. L’ancien joueur du Real Madrid a également terminé meilleur buteur du championnat. À l’occasion de la fin de cette saison en club, le principal intéressé a tenu à adresser un message fort sur son compte Instagram, destiné à la fois à ses supporters mais aussi à ses détracteurs.

« La vie et la carrière de tout joueur de haut niveau sont faites de hauts et de bas. Année après année, nous faisons face à des équipes fantastiques, avec des joueurs extraordinaires et des objectifs ambitieux, nous devons donc toujours faire de notre mieux pour rester à des niveaux d’excellence. Cette année, nous n’avons pas pu gagner la Serie A, félicitations à l’Inter pour le titre bien mérité. Cependant, je dois valoriser tout ce que nous avons réalisé cette saison à la Juventus, à la fois en termes collectifs et individuels. La Super Coupe d’Italie, la Coupe d’Italie et le trophée du meilleur buteur de Serie A me remplissent de bonheur, principalement en raison de la difficulté qu’ils entraînent avec eux, dans un pays où rien n’est facile à gagner. Avec ces réalisations, j’ai atteint un objectif que je m’étais fixé depuis le premier jour de mon arrivée en Italie : gagner le Championnat, la Coupe et la Super Coupe, et aussi être élu meilleur joueur et meilleur buteur dans ce grand pays de football rempli de joueurs formidables, de très grands clubs et une culture du football très propre. J’ai déjà dit que je ne cherchais pas les records, les records me poursuivaient. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que j’entends par là, c’est très simple : le football est un jeu collectif, mais c’est par le dépassement individuel que nous aidons nos équipes à atteindre leurs objectifs. Donc, je suis très fier de ce que j’ai réalisé ces dernières années : champion d’Angleterre, d’Espagne et d’Italie ; vainqueur de la coupe en Angleterre, en Espagne et en Italie ; vainqueur de la Super Coupe en Angleterre, en Espagne et en Italie ; meilleur joueur d’Angleterre, d’Espagne et d’Italie ; meilleur buteur en Angleterre, en Espagne et en Italie ; plus de 100 buts marqués pour un club en Angleterre, en Espagne et en Italie. Rien n’est comparable au sentiment de savoir que j’ai laissé ma trace dans les pays où j’ai joué et que j’ai donnée de la joie aux fans des clubs que j’ai représentés. C’est ce pour quoi je travaille, c’est ce qui me touche et c’est ce que je continuerai toujours à rechercher jusqu’au dernier jour ».