Diables rouges: les 5 choses à savoir sur Thibaut Courtois (vidéo)

1. Le portier des Diables rouges a débuté par le volley. Il s’inscrit au foot, à Genk, à l’âge de 9 ans. Il évolue en tant que back gauche. Aimant plonger et ayant de bons réflexes, il évolue toutefois de temps en temps comme gardien. À ce poste, il se distingue dans des tournois de jeunes et reçoit plusieurs prix. Cela le pousse à poursuivre sur cette voie. « L’idée que j’avais un plus grand avenir comme gardien a grandi », avoue-t-il.

2. Il est surnommé la « pieuvre » en raison de sa taille (2m), sa silhouette et de son envergure.

3. Il a battu le record de caps chez les Diables en tant que gardien. Celui-ci était détenu par Jean-Marie Pfaff (64 caps).

4. Il est le 3ème gardien belge, élu meilleur portier d’une Coupe du Monde. En 2018, il a obtenu cette distinction. Avant lui, seuls Jean-Marie Pfaff (1986) et Michel Preud’homme (1994) avaient réussi un tel exploit

5. En 2013, une de ses parades fait le buzz sur les réseaux sociaux. C’est comme cela qu’est né le « Thibauting », un mot entré dans le dictionnaire néerlandais Van Dale !