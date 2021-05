Le conseil de Patrick Lefevere: «Que Remco épargne ses jambes pour tenter de remporter le chrono à Milan»

Pour Remco Evenepoel, c’est la fin des illusions. Ce lundi, à l’occasion de la 16e étape qui arrivait à Cortina d’Ampezzo, le Belge a perdu plus de 24 minutes. Et tout espoir de figurer dans le top 10 final du Giro. Malgré cette contre-performance, le jeune coureur (21 ans) n’entend pas abandonner et veut rejoindre Milan ce dimanche.

Interrogé dans un podcast du Nieuwsblad, Patrick Lefevere, le patron de l’équipe Deceuninck-Quick Step, a dressé un bilan. « Nous devons nous poser la question de savoir si c’est une bonne chose qu’il continue la course pour la suite de sa carrière. Il veut continuer mais si le top 10 n’est plus possible, j’aurais tendance à dire : épargne tes jambes jusqu’à Milan et essaye de remporter le chrono. Mais, face à Ganna, ce ne sera pas évident. »

Si Remco Evenepoel a vécu une première moitié de Giro très satisfaisante, il a commencé à craquer depuis l’étape des Strade Bianche. « On va dire que je me plains parce que cela a été une déception pour nous mais ces étapes n’ont rien à faire dans un grand tour, commes les étapes de pavés sur le Tour. Ce n’est plus du cyclisme mais du mountainbike. Ce genre d’étapes, comme à Montalcino, est mis en place pour faire du spectacle. Sur cette étape, Remco a plus lâché mentalement que physiquement parce que ses wattages étaient encore excellents », explique Lefevere.