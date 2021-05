Avion dérouté: plusieurs compagnies aériennes suspendent le survol de la Biélorussie (photo)

L’UE a demandé à ses compagnies aériennes d’éviter le survol de la Biélorussie et a réclamé « la libération immédiate » du journaliste opposant Roman Protassevitch, ce qui n’est pas sans conséquence sur l’espace aérien biélorusse comme l’a souligné le président du Conseil européen, Charles Michel.

L’UE a décidé lundi soir de fermer son espace aérien aux appareils de Biélorussie pour sanctionner le régime d’Alexandre Loukachenko suite au détournement d’un avion de ligne pour arrêter un opposant à bord.

Les 27 Etats membres, réunis en sommet à Bruxelles, ont également demandé à leurs compagnies aériennes d’éviter le survol de la Biélorussie et réclamé « la libération immédiate » du journaliste opposant Roman Protassevitch et de sa compagne Sofia Sapéga, selon des conclusions du sommet mises en ligne par le porte-parole.

Singapore Airlines a annoncé mardi modifier la trajectoire de ses vols pour éviter la Biélorussie, dans le sillage d’autres compagnies aériennes dont Air France et Lufthansa.

Ceci n’est pas sans conséquence sur le trafic aérien européen, ce que n’a pas manqué de souligner le président du Conseil européen, Charles Michel. Sur Twitter, le leader européen a posté une capture d’écran du site FlightRadar24, qui permet de voir en direct le trafic aérien mondial. « Europe in action » (l’Europe en action), ce sont les mots de l’ancien Premier ministre belge pour accompagner la capture d’écran qui montre assez clairement le « boycott » de l’espace aérien biélorusse.

Quelles conséquences pour les compagnies ?

Près de 2.500 appareils effectuant des vols commerciaux empruntaient en moyenne chaque semaine l’espace aérien de la Biélorussie, selon Eurocontrol (Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne), un rythme affecté par la crise sanitaire, qui a particulièrement réduit le nombre de vols long-courriers.

Quelques appareils continuaient de survoler la Biélorussie mardi matin, comme les compagnies russes ralliant l’enclave russe de Kaliningrad, un long-courrier chinois ou encore un vol cargo de Korean Air à destination de Vienne, selon le site FlightRadar24.

Pour les liaisons entre l’Europe et l’Asie, contourner la Biélorussie représentera une complication, qui ne sera néanmoins pas insurmontable, selon des professionnels du secteur aérien : le pays est trois fois moins étendu que la France et de nombreuses routes sont possibles sur ces trajets, souvent dictées par la météo.

Bémol : ces liaisons doivent aussi composer, dans la même région, avec les restrictions de vol au-dessus d’une partie de l’Ukraine, théâtre d’un conflit larvé entre loyalistes et pro-Russes. C’est là qu’un gros-porteur de la Malaysia Airlines avait été abattu en 2014, faisant 298 morts.

Lire aussi Le viol de libertés en plein ciel européen ne peut rester impuni

Selon un porte-parole du japonais ANA, Takafumi Okubo, le fait d’éviter la Biélorussie « aura des conséquences limitées parce qu’il existe un grand choix de trajets ».

Et pour la Biélorussie ?

Près du cinquième des 2.500 vols hebdomadaires au-dessus de la Biélorussie sont exploités par la compagnie nationale Belavia, qui dispose d’une flotte de 30 appareils, de l’avion régional de moins de cent places Embraer 175 au monocouloir moyen-courrier Boeing 737-900.

Lundi, Belavia assurait vingt vols au départ ou à destination d’aéroports de l’UE et entre 40 et 60 avec un itinéraire passant par l’espace aérien de l’UE, selon Eurocontrol, autant de liaisons qui n’auront plus lieu.

Les finances de la Biélorussie pourraient également être touchées par l’assèchement de redevances acquittées par les compagnies au titre du survol du pays.