Le nom de Roberto Martinez cité en Angleterre: Tottenham pense au sélectionneur de la Belgique pour remplacer José Mourinho

Le week-end dernier, Tottenham a décroché le dernier ticket européen via le championnat anglais de football. Avec 62 points à leur compteur en Premier League, les Spurs ont terminé 7e. Un résultat globalement décevant. José Mourinho a ainsi été remercié au milieu du mois d’avril, avant le sprint final. Et Ryan Mason a occupé l’interim.

Reste que la situation devient intenable et que les Spurs ont besoin d’un nouveau manager. Selon nos confrères de Sky Sports, Roberto Martinez figurerait dans la « short list » de la direction du club londonien, comme l’entraîneur de Brighton Graham Potter ainsi que l’ancien coach de Leipzig Ralf Rangnick. De plus, toujours selon cette source, le sélectionneur de la Belgique aurait confié à ses proches son envie d’entraîner un club la saison prochaine.

Roberto Martinez effectuera-t-il son retour en Angleterre après l’Euro, lui dont la compagne est Ecossaise et qui a déjà coaché Wigan et Everton ? La question peut surprendre quand on sait que l’Espagnol a prolongé son contrat à la tête des Diables rouges jusqu’en 2022, année de la Coupe du monde au Qatar. Mais en football, tout peut aller si vite…