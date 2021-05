Pro League: le format à 18 équipes en D1A et l’intégration des U23 feront l’objet d’un vote le mercredi 2 juin

L’Assemblée Générale de la Pro League qui s’est tenue ce mardi n’a pas (encore) permis de déboucher sur un accord concernant les deux dossiers chauds du moment, à avoir l’intégration des équipes U23 dans les divisions inférieures et la date du retour à 16 équipes en D1A, toujours prévu au terme de la saison prochaine. « L’AG a permis d’avancer sur ces dossiers mais pas de manière significative », a expliqué Pierre François, le CEO de la Pro League. « Les deux dossiers feront l’objet d’un vote digital lors la continuation de l’AG le 2 juin. »

Deux nouveautés ont toutefois été actées pour la saison prochaine : l’obligation de compléter la feuille de match officielle une heure avant le coup d’envoi et l’interdiction de fumer dans les stades. « La première permettra d’instaurer un peu plus de fair-play dans les compétitions alors que la deuxième résulte d’une prise de conscience consécutive à la pandémie. »

Plusieurs autres dossiers ont été discutés. Ainsi, un accord est intervenu concernant la répartition du fonds de solidarité créé l’été dernier et pris en charge par les clubs ayant participé à la phase de groupe d’une Coupe d’Europe. Alors qu’un million d’euros avait déjà été versé au monde amateur, le surplus servira de dédommagement aux équipes n’ayant pas pu disputer un 15e match à domicile lors de l’arrêt de la saison 2019-2020 ainsi qu’à celles qui auraient encore pu se qualifier mathématiquement pour les PO1 (Genk et Anderlecht).

Quid du public ?

Enfin, précisons que la Pro League discute toujours avec les ministères compétents afin de pouvoir accueillir un maximum de public dès le début du championnat. « Actuellement, la jauge (NDLR : 2.500 en juillet et 5.000 en août) vaut pour tout le stade mais on essaye d’obtenir un système identique à celui de septembre et octobre, avec par exemple cette jauge qui serait valable par tribune. On attend un retour des autorités et la bonne évolution des chiffres aiderait forcément à finaliser ce dossier », a clôturé Pierre François.