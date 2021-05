Les Diables, grands favoris de l’Euro, selon une étude menée par des informaticiens

Les Diables rouges sont les plus susceptibles de remporter le championnat d’Europe de football cet été. C’est du moins ce que prédisent les informaticiens de la KUL, après avoir effectué une simulation statistique du tournoi. Les Diables ont 29 % de chances de devenir champions, la France et l’Espagne étant les principaux concurrents des Belges.

« Nous avons examiné tous les résultats des équipes participantes depuis la Seconde Guerre mondiale », a expliqué le chercheur Pieter Robberechts. « Par exemple, si la Belgique avait gagné un match contre la Slovénie, elle aurait obtenu un certain nombre de points supplémentaires. Si elle avait gagné contre la France, la Belgique aurait obtenu davantage de points, car la France est une meilleure équipe que la Slovénie. En cas de défaite, la France et la Slovénie obtiendraient alors des points négatifs. Toutes ces additions et soustractions ont été enregistrées dans une grande base de données coordonnée avec un programme informatique, piloté par l’intelligence artificielle. »

Du coup, les scientifiques prédisent que les Diables rouges ont 29 % de chances de remporter le championnat d’Europe. Cela place la Belgique en tête de la liste des favoris. « Mais il y a donc encore 71 % de chances qu’ils ne remportent pas l’Euro », nuance Robberechts.

La France et l’Espagne ont toutes les deux 14 % de chances de victoire finale, l’Italie et le Portugal 9 %, selon les chercheurs. Le Danemark et l’Angleterre ont respectivement 7 et 6 % de chances de remporter le tournoi.