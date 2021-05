Joe Biden rencontrera Vladimir Poutine le 16 juin à Genève

Pour n’avoir pas jugé le dossier israélo-palestinien prioritaire, le président démocrate a été débordé par une crise impossible à dépêtrer et politiquement minée, entre allégeance à l’allié israélien et indignation croissante au sein même du Parti démocrate. La réalité s’est chargée de lui rappeler que la question de Jérusalem et Gaza demeure le chantier numéro du département d’État.