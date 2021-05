Le coronavirus a aussi accéléré la numérisation des factures (ASA)

En 2020, plus de trois quarts (76,6%) des factures envoyées aux entreprises (B2B) l'étaient sous format électronique, ce qui est sept points de pourcentage de plus qu'en 2019. Plus précisément, 60,3% des factures étaient envoyées par mail et 16,3% par fichier électronique structuré (XML).

S'agissant des factures électroniques envoyées aux consommateurs (B2C), la tendance est la même que pour les factures B2B mais leur part est inférieure de 10 points (66,3%).