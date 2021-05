Le Standard affrontera l’Union, le CS Bruges et Malines durant la préparation pour la saison prochaine

C’est le cas de Michel-Ange Balikwisha et Hugo Siquet, repris chez les Espoirs belges qui entament le 3 juin au Kazakhstan leur parcours qualificatif en vue de l’Euro 2023, mais aussi de Collins Fai, qui participera à un stage en Autriche avec le Cameroun, de Kostas Laifis, Selim Amallah et Abdoul Fessal Tapsoba. Tous devraient bénéficier de quelques jours de repos supplémentaires avant de reprendre le collier avec le Standard. Privé du dernier match de championnat en raison d’une blessure au genou, Jackson Muleka devrait quant à lui faire l’impasse sur les rendez-vous de la République Démocratique du Congo face à la Tanzanie (6 juin) et au Bénin (13 juin). Enfin, Zinho Vanheusden, qui figure dans la liste des réservistes prêts à suppléer une éventuelle absence parmi les 26 joueurs sélectionnés par Roberto Martinez pour l’Euro, a postposé ses vacances, ayant un programme à suivre au quotidien.

Sachez aussi que le Standard devrait disputer six matches amicaux durant sa campagne de préparation, les quatre premiers étant prévus à l’Académie, a priori à huis clos, face à Rochefort (26 juin), à l’Union Saint-Gilloise, au CS Bruges et à Malines. Les deux derniers seront organisés en déplacement et à Sclessin.