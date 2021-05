Les feuilles de match de Pro League devront être publiées une heure avant le début des rencontres

Selon la Pro League, cette nouvelle règle apportera plus de « fair-play entre les équipes ».

L’assemblée générale de la Pro League a approuvé mardi un nouveau règlement interne selon lequel les feuilles de matches devront officiellement être annoncées une heure avant le coup d’envoi de chaque match.

« A partir de la saison prochaine, les changements de dernière minute ne seront plus possibles », déclare Pierre François, le CEO de la Pro League. « Les feuilles de match devront être prêtes une heure avant le début des rencontres de D1A et D1B. C’est utile pour les journalistes et les supporters mais cela apporte surtout davantage de fair-play entre les équipes ».

L’AG de la Pro League a en outre approuvé les textes des nouveaux codes éthiques, qui seront publiés sur le site internet de la Pro League la semaine prochaine.

Les clubs ont également approuvé à une large majorité (un club contre et quelques abstentions) la répartition du fonds de solidarité qui avait été mis sur pied la saison dernière. La Pro League a déjà alloué au foot amateur 1 million d’euros provenant des primes gagnées en Coupe d’Europe par le FC Bruges, l’Antwerp, La Gantoise et le Standard. Une clé de répartition a été établie pour les autres clubs.

Enfin, Ronny Verhelst n’a toujours pas de remplaçant au conseil d’administration. Walter Damen (Beerschot) était le seul candidat pour le poste mais les statuts ne l’autorisent pas à être nommé. Damen est vice-président du club anversois, tandis que selon les statuts, il faut être président ou CEO d’un club pour pouvoir siéger au conseil d’administration.