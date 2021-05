Rennes demande une somme folle pour laisser partir Jérémy Doku

Jérémy Doku a signé une très belle saison avec le Stade Rennais, qui a décroché son ticket pour la Conference League. Arrivé en octobre dernier en provenant d’Anderlecht, le Diable rouge est l’une des pépites du club et ce dernier souhaite le garder.

« J’avais entendu beaucoup de critiques sur Jérémy Doku mais aujourd’hui, il restera chez nous et ça ne fait aucun doute. Il est suivi par les plus grands clubs européens et a encore montré dimanche soir (contre Nîmes, 2-0) quel joueur il était. Il est sélectionné avec la Belgique pour l’Europe », a déclaré le président du club Nicolas Holveck à Ouest-France.

Le Stade Rennais pourrait-il céder cependant ? Le président a fixé son prix : « S’il y a une offre de 100 millions d’euros, c’est sûr qu’on réfléchira mais sinon il est très bien au Stade Rennais ».