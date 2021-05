Jürgen Conings dans le collimateur des services de renseignement depuis six ans

La commission de la Défense de la Chambre s’annonce animée, ce mercredi matin. Au menu du jour : le cas Jürgen Conings, ce caporal en fuite depuis plus d’une semaine après qu’il s’est évaporé dans la nature en possession d’armes de gros calibre. La commission s’annonce d’autant plus animée que les partis – majorité comme opposition – ont reçu de premières informations sur la chronologie du suivi du militaire. C’était ce mardi après-midi, à huis clos, en commission de suivi du Comité R, l’organe de contrôle des services de renseignement.

Le Soir et Knack sont en mesure de dévoiler les premières révélations des enquêtes internes, récoltées à plusieurs sources. Cette ébauche de ligne du temps en dit plus sur les « erreurs », évoquées mardi midi par l’amiral Michel Hofman, le chef de la Défense, lors d’une conférence de presse conjointe avec la ministre de la Défense.

Jürgen Conings, 46 ans aujourd’hui, apparaît pour la première fois sur les radars d’un service de renseignement en 2015. C’était sur ceux de la Sûreté de l’Etat, le service civil de renseignement. Des sources évoquent un soutien à une association pour l’aide aux chrétiens d’Orient. Rien de grave à première vue, mais ce genre de mouvement est surveillé par les services. La Sûreté de l’Etat ne souhaite pas faire de commentaire à ce sujet.

En 2018, nouveau « hit » dans les bases de données des services de renseignement. Cette fois pour participation à un groupe d’extrême droite.

Lire aussi Ludivine Dedonder condamne les fans de Jürgen Conings, Facebook les réduit au silence

Entre 2017 et 2019, Jürgen Conings sera aussi connu des services de police et de justice. Des procès-verbaux sont dressés contre lui, dont au moins un pour le « port d’une arme prohibée » (une arme blanche) et un autre pour « menaces ». Mais le Service général du renseignement et de la sécurité (SGRS, les renseignements militaires) ne recevra pas ces informations. Pas à l’époque, en tout cas. Il n’en a eu connaissance que très récemment. Nouvelle illustration du flux d’informations parfois défaillant entre les différentes institutions de sécurité. Mais c’est presque un détail au vu des autres informations partagées à huis clos mardi…