La société spécialisée dans la santé animale TheraVet entre en Bourse

TheraVet, société de biotechnologie spécialisée dans les traitements ostéoarticulaires en santé animale, va entrer en Bourse, annonce-t-elle mercredi. Elle vise l'admission aux négociations de ses actions sur les marchés Euronext de Bruxelles et Paris.

Le but est de lever un capital de six millions d'euros, pouvant être portés à un maximum de quelque 7,9 millions "en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation". Les actions sont mises à prix ferme de 9,60 euros par action. L'offre est valable du 26 mai au 10 juin. Elle est ouverte aux investisseurs institutionnels en France et en Belgique, mais aux particuliers uniquement en France.

TheraVet souligne dans son communiqué que le marché de la santé des animaux de compagnie était estimé à 16 milliards de dollars en 2018 et devrait atteindre 24 milliards en 2026. L'allongement de l'espérance de vie des animaux et leur fréquent excès de poids favorisent l'apparition de troubles ostéoarticulaires, ce qui entraîne une hausse de la demande de traitements.